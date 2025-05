São Paulo descarta lesão de Alan Franco, que é dúvida para a próxima partida

Depois de dar um susto no final da partida contra o Náutico, o zagueiro Alan Franco não teve uma lesão óssea detectada. Na tarde desta quarta-feira (30), o São Paulo divulgou um boletim que aponta que o atleta não teve uma contusão no pé esquerdo.

Entretanto, o jogador ainda é dúvida para o duelo contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira (02). No comunicado, o São Paulo ressaltou que Alan Franco ainda depende de uma evolução clínica para retornar aos treinamentos e às partidas.

O defensor deixou a partida contra o Náutico nos minutos finais com um trauma no pé esquerdo. O argentino acendeu uma preocupação a mais na comissão técnica, que já convive com muitos desfalques. Afinal, Oscar (posterior da coxa esquerda), Lucas Moura (dores no joelho direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Arboleda (sobrecarga), Pablo Maia (tornozelo direito) e Calleri (ruptura no LCA do joelho esquerdo) já são desfalques.

