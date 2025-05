Corinthians atrasa pagamento de premiação a jogadoras por título de 2024

A situação financeira do Corinthians segue sendo delicada. Com as contas reprovadas pelo Conselho Deliberativo, o Timão vê agora um novo problema surgir com o seu time feminino. As jogadoras ainda não receberam a maior parte das parcelas com relação a premiação pelo título da Libertadores do ano passado.

Por conta das questões financeiras, o clube fez um acordo com o elenco para parcelar à premiação em seis vezes. Até aqui, apenas duas parcelas foram honradas. A falta de pagamento fez com que algumas atletas deixassem o clube no final do ano.

Em um depoimento anônimo, uma jogadora protestou por sempre faltar dinheiro para o time feminino. A jogadora ainda revelou uma promessa de juros em caso de atraso, que não se concretizou.

“Não deveria nem ter esse atraso, ganhamos o prêmio em outubro. A justificativa é sempre a mesma, ‘não tem dinheiro’ ou ‘não tem caixa’. Assim vai jogando para frente. Ficou acordado que, se houvesse atraso das parcelas, receberíamos juros de 2%, o que também não está sendo cumprido. Nunca é avisado que vai atrasar, chega o dia de pagar, não pagam e assim acontece sempre”, contou a jogadora em entrevista ao Portal GE.

O Corinthians afirma que honrará a parcela de abril assim que tiver fluxo de caixa para isso O assunto está sendo tratado diretamente com a diretoria alvinegra.

