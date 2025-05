Hulk, do Atlético, ultrapassa Neymar em ranking mundial de gols

Hulk, atacante do Atlético Mineiro - (crédito: Pedro Souza / Atlético)

Dessa forma, o jogador do Galo se tornou o brasileiro em atividade com mais gols em jogos oficiais. Hulk chegou aos 443 gols, ou seja,

ultrapassou o santista que soma 442 gols.

Assim, o camisa 7 agora ocupa a nona colocação na lista, que constam nomes como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Karim Benzema, que nesta ordem, são o top-5 (confira abaixo a lista).

Nesta temporada, portanto, Hulk, aos 39 anos, já balançou as redes 11 vezes em 18 partidas oficiais, sendo mais uma vez a referência ofensiva do Atlético Mineiro. Por outro lado, Neymar marcou apenas três gols pelo Santos em 2025.

Vale ressaltar ainda, que o camisa 10 do Peixe passa pela segunda lesão desde que retornou ao Brasil, o que deixou o jogador de fora de algumas partidas nesta temporada. O contrato de Neymar com o Santos termina em junho e o futuro do jogador de 33 anos está indefinido.

Ranking de artilheiros em atividade no mundo: Cristiano Ronaldo: 934 gols

Lionel Messi: 858 gols

Robert Lewandowski: 710 gols

Luis Suárez: 587 gols

Karim Benzema: 494 gols

Edinson Cavani: 462 gols

Harry Kane: 447 gols

Edin Dzeko: 446 gols

Hulk: 443 gols

Neymar: 442 gols

