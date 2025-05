Botafogo e Vasco ficam no empate pelo Brasileirão Sub-20

Atuando no Aniceto Moscoso, em Madureira, Botafogo e Vasco ficaram no 1 a 1 nesta quarta-feira (30), dia de rodada cheia pelo Brasileirão Sub-20. O clássico, válido pela oitava rodada, teve boas chances dos dois lados, com destaque para os goleiros.

O Botafogo saiu na frente logo aos 5′ do primeiro tempo. Rafael Lobato aproveitou sobra na grande área após rebote de Marcão. O empate, no entanto, não tardou. Afinal, após confusão na área, Juninho aproveitou para botar no fundo do barbante, aos 14′.

Vale lembrar que o goleiro do Vasco, Phillipe Gabriel, suspenso, deu lugar a Marcão. O titular aproveitou e viajou junto com a delegação da equipe principal a Ponta Grossa, onde o Cruz-Maltino encara o Operário-PR, nesta quinta (1º de maio), pela Copa do Brasil.

LEIA MAIS: Saiba os fatores que travaram o acerto entre Ancelotti e CBF

O técnico Matheus Curopos, aliás, foi outro “desfalque” vascaíno. Ele se juntou a delegação e será o auxiliar de Felipe, interino que comandará a equipe no jogo no Paraná. Assim, França Jr ficou responsável por comandar o time sub-20 nesta quarta.

Como ficam Botafogo e Vasco?

Ainda na zona de rebaixamento, o Glorioso ganha uma posição com um empate, subindo para a 18ª colocação, agora com sete pontos. O Vasco, por sua vez, perde um lugar, descendo para oitavo, com 11 pontos. As equipes voltam a se enfrentar neste domingo (4), mas em jogo válido pela sétima rodada do Grupo A da Copa Rio da categoria. Os times já estão classificados para as semifinais, com o Glorioso atuando pelo empate para avançar em primeiro.

Já pelo Brasileirão Sub-20, o Botafogo volta a campo na próxima quarta (7 de maio), quando enfrenta o Red Bull Bragantino, fora de casa, pela nona rodada. O Vasco também joga fora do Rio: visita o Atlético-MG no mesmo dia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.