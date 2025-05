Flamengo vence, sobe na tabela e complica Inter no Brasileirão Sub-20

Com atuação consistência, o Flamengo venceu o Internacional por 2 a 0, nesta quarta-feira (30), na Gávea, pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20. Iago e Guilherme marcaram os gols para os rubro-negros. Com o resultado, a equipe comandada por Nuno Campos sobe para quinta posição, com 13 pontos. Do outro lado, o Colorado amarga a sexta derrota consecutiva e segue na zona de rebaixamento (18ª posição), com apenas seis pontos.

O Flamengo teve mais posse de bola e assustou mais que o time rival. Os dois goleiros estiveram firmes nas duas jogadas. Entretanto, o Rubro-Negro abriu o placar com Iago após linda cobrança de falta por fora da barreira. O Inter tentou chegar em duas boas tentativas comandadas por Diego, porém sem grande êxito. Nos minutos finais, Guilherme aproveitou bobeada da zaga e fez o segundo com toque para tirar Diego da jogada.

Atrás do placar, o Internacional tentou mudou a postura dentro de campo. O Flamengo, por sua vez, controlou a partida, mas não sofreu tanto. O Inter, afinal, pecou na criatividade ofensiva em campo. A única grande chance criada pelo time rival foi aos 12, em finalização à queima-roupa defendida por Lucas Furtado.

Agora, os times focam na nona rodada do Brasileirão Sub-20. O Flamengo enfrenta o Bahia na quarta-feira (7), às 15h, também na Gávea. No mesmo dia e horário, o Internacional encara o América-MG, no Sesc Campestre.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.