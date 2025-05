Cano, do Fluminense, sofre distensão no joelho esquerdo

O atacante Germán Cano, do Fluminense, sofreu uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Segundo o próprio clube informou, em comunicado à imprensa, o atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho. O jogador realizou exames nesta quarta-feira (30) após sair machucado durante a magra vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, na última terça (29), pela Copa do Brasil.

O Flu, no entanto, não divulgou o tempo de recuperação do argentino. Mas, segundo publicação do “ge”, ele deve ficar entre três a quatro semanas fora em uma previsão otimista. Dessa forma, retornaria a tempo da disputa do Mundial de Clubes.

Havia, aliás, o temor por uma lesão mais grave no joelho de Cano. Ele se machucou logo aos 5′ da primeira etapa no jogo no Maracanã, saindo para dar lugar a Eve. Foi em disputa com zagueiro Lucas Rocha, da Aparecidense, em lance que o argentino ergueu demais o pé após cruzamento de Keno.

Assim, ele iniciou tratamento logo após deixar o gramado, aplicando gelo no joelho esquerdo. Cano tem 14 gols em 23 partidas na temporada, sendo o artilheiro do Fluminense em 2025.

