Flamengo apresenta proposta para mudança no Estadual; veja o que pode alterar

Em reunião realizada na última terça-feira (29), no Rio de Janeiro, os clubes organizaram e alinharam um novo formato para a disputa do Campeonato Carioca em 2026. A proposta, feita pelo Flamengo, reduz o número de datas e facilita o planejamento das equipes, especialmente dos quatro grandes, no torneio que abre a temporada.

Aliás, a nova ideia prevê dois grupos com seis times cada, em que os clubes do grupo A enfrentam os do grupo B. Os quatro melhores classificados avançam para as quartas de final, disputadas em jogo único. As semifinais ocorrerão em sistema de ida e volta, e a final será em partida única. Com isso, o Cariocão terá apenas 10 datas, cinco a menos que o formato atual. O Flamengo liderou a iniciativa e apresentou o projeto à Ferj, segundo o jornal Extra.

VEJA: Conmebol define data da final da Copa Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Barcelona

Contudo, no modelo atual, os clubes disputam a Taça Guanabara em 11 rodadas. Os quatro melhores avançam para as semifinais e finais, ambas com partidas de ida e volta. Os dois primeiros colocados têm a vantagem de jogar por resultados iguais, graças às melhores campanhas. Já os times que terminam entre a quinta e a oitava posições disputam a Taça Rio, também em dois confrontos. O último colocado cai para a segunda divisão.

Por sua vez, a proposta do Flamengo será votada em uma próxima reunião entre os representantes do futebol carioca. Portanto, devido à quantidade de jogos, os clubes costumam escalar times sub-20 ou jogadores pouco utilizados nas primeiras rodadas, uma prática iniciada pelo Rubro-Negro em 2019.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.