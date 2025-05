Fluminense x Ferroviária (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 8ª rodada do Brasileirão Feminino, Fluminense e Ferroviária se enfrentam na quinta-feira (1), feriado do dia do trabalhador. Assim, o confronto acontece às 15h (de Brasília), no estádio de Moça Bonita, em Bangu.

De um lado, as donas da casa lutam para permanecer no G8, visto que somam 11 pontos na sétima colocação, enquanto, do outro, as visitantes são as líderes da competição, com 19. O Cruzeiro também tem a mesma pontuação, entretanto está atrás, na segunda colocação, por causa do saldo de gols.

Onde assistir

O confronto desta quinta-feira (1) terá a transmissão na TV aberta no canal TV Brasil.

Como chega o Fluminense

A equipe tricolor vem de derrota, fora de casa, para o Bahia fora de casa por 2 a 1, algo que quebrou a sequência de quatro jogos sem perder. No entanto, o time carioca conseguiu se manter entre as oito que garantem uma vaga na próxima fase da competição nacional. Nesse sentido, na campanha, elas somam três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Como chega a Ferroviária

As Guerreiras Grenás venceram o Palmeiras, fora de casa, por 2 a 1 e garantiram a liderança. Invictas até o momento, elas lutam para seguir na ponta e se distanciar da Raposa, que somam os mesmos 19 pontos.

FLUMINENSE X FERROVIÁRIA

8ª rodada do Brasileirão Feminino

Data e horário: 01/05/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Cláudia; Karina, Gislaine, Cotrim e Nath Rodrigues; Keké, Claudinha, Sotero e Verônica Marques; Raquel Fernandes e Lelê. Técnico: Hoffmann Túlio.

FERROVIÁRIA: Luciana; Soares, Sartório, Pereira e Dutra; Carioca, Santos, Nicoly e Micaelly; Millene e Darlene. Técnico: Jéssica Lima.

Árbitro: Não informado pela CBF

Assistentes: Não informado pela CBF

