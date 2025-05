Neymar deseja promover aproximação entre Mavie e Helena durante a infância

Neymar pretende colocar em prática seu desejo de uma aproximação entre suas duas filhas, Mavie e Helena. De acordo com o portal “Léo Dias”, o craque se mostra insatisfeito pela convivência distante entre as suas herdeiras. Por isso, o seu desejo é que as duas passem a ter um maior contato e possam crescer juntas.

Pessoas próximas à família revelaram que o astro almeja que as filhas, com meses de diferença entre seus nascimentos, criem uma conexão. Ao ponto que a relação seja tão forte que elas sejam confidentes. A mãe de Neymar, Nadine, mostra preocupação com a saúde mental e emocional do camisa 10 do Santos.

Inclusive, Nadine apoia esse maior contato entre Mavie e Helena. Afinal, a mãe de Neymar entende que este movimento possa ser benéfico para a recuperação do jogador. A intenção do craque é que esse processo de aproximação ocorra logo após o retorno de Bruna Biancardi e a filha mais velha da viagem que fazem à Disney. Uma situação que influencia este distanciamento entre Mavie e Helena foi o desentendimento que Bruna Biancardi e Amanda Kimberlly, mãe das crianças, tiveram através das redes sociais.

Preocupação de mãe com aspecto emocional de Neymar

A lesão mais recente de Neymar causou um impacto emocional tão evidente no astro que trouxe preocupação àqueles que o cercam — especialmente em sua mãe. Não à toa, Nadine Gonçalves confidenciou aos ‘parças’ do jogador sua inquietação com o comportamento do filho nos últimos dias. O atacante, inclusive, viveu um climão com Bruna Biancardi em um dos episódios que serviram de alerta à matriarca.

Fontes revelaram que Nadine confidenciou a amigos que o filho tem apresentado sinais de abatimento, incluindo falta de paciência, frustração e um comportamento cabisbaixo. Apesar de se tratar — ao menos nestes primeiros dias — de uma crise, há uma preocupação quanto o emocional do astro até o retorno aos gramados. Vale destacar que ainda não há previsão oficial, e o camisa 10 segue em reabilitação da lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda no CT Rei Pelé.

