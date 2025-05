Clube do México anuncia Loco Abreu como técnico

Ídolo do Botafogo, Sebastián Loco Abreu iniciará um novo desafio em sua carreira como treinador. O uruguaio é o novo comandante do Tijuana, do México. O profissional de 48 anos assumirá a equipe a partir do meio do ano, no início do Torneio Apertura.

“Novo líder, muita loucura. 32 seleções, 2 Copas do Mundo e uma história que continuará sendo escrita no banco de Mictlán. Bem-vindo à sua nova casa, Sebastián!”, postou o Tijuana em suas redes sociais.

O Tijuana representa a cidade de mesmo nome, que fica na fronteira do México com os Estados Unidos. Aliás, Loco Abreu já conhece o futebol mexicano, onde trabalhou como técnico do Dorados de Sinaloa no ano passado.

A equipe, aliás, foi comandada pelo colombiano Juan Carlos Osorio até o mês de março, quando ele foi demitido. Desde então, o time tinha Cirilo Saucedo como técnico interino. Depois disso, o clube ficou na 13ª colocação do Torneio Clausura do Campeonato Mexicano.

Loco Abreu já teve passagens por Paysandú, do Uruguai, Always Ready, da Bolívia. Além disso, ele já teve experiências acumulando atribuições como jogador e técnico no Santa Tecla, de El Salvador, e no Boston River, também do Uruguai.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.