Rodri retorna aos treinamentos no Manchester City

O volante Rodri, do Manchester City, está fora dos gramados desde setembro de 2024, após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito. Nesta quarta-feira (30), ele voltou aos treinamentos na Inglaterra. Rodri perdeu praticamente toda a temporada, incluindo jogos pelo clube e também pela seleção da Espanha.

Aliás, Rodri é o atual vencedor da Bola de Ouro — prêmio que gerou polêmica, especialmente entre os brasileiros que defendiam Vini Jr., do Real Madrid, como o merecedor do troféu. No Manchester City, Rodri fez história ao marcar o gol do título na final da Champions League de 2023, contra a Inter de Milão — a primeira conquista do clube na competição.

A lesão ocorreu em uma partida contra o Arsenal, ainda no primeiro turno da Premier League. Apesar do retorno aos treinos, Rodri ainda não tem data definida para voltar a atuar. Com ele em campo, o City conquistou praticamente tudo. Agora, a equipe luta por uma vaga na próxima edição da Champions League, já que o título do Campeonato Inglês ficou com o Liverpool, campeão no último domingo. Além disso, o time pode faturar a Copa da Inglaterra, afinal está na decisão contra o Crystal Palace.

Todavia, o Manchester City ainda disputará o Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Depois disso, a equioe iniciará a preparação para a temporada 2025/2026 na Europa, com a expectativa de contar com Rodri totalmente recuperado.

