Amanda Gutierres faz três, Palmeiras goleia o Juventude e sobe no Brasileirão

No primeiro jogo da história entre Juventude e Palmeiras no Brasileirão Feminino, as Palestrinas não tomaram conhecimento das adversárias e aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre as gaúchas, nesta quarta-feira (30), em confronto válido pela oitava rodada da competição. Amanda Gutierres foi o grande destaque ao marcar três vezes, enquanto Stefanie fechou o placar. O jogo ocorreu em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 17 pontos, ocupando a terceira colocação e se mantendo no grupo que avança para a próxima fase do campeonato. A equipe também se recuperou da derrota em casa para a Ferroviária. Já o Juventude, com somente uma vitória, ocupa a 15ª posição e luta para não entrar na zona de rebaixamento.

Jornadas de Palmeiras e Juventude

Na próxima rodada, o Verdão recebe o São Paulo no clássico paulista. A partida está marcada para sábado (3), às 18h (de Brasília), na Arena Barueri, em Barueri (SP). Por sua vez, o Juventude volta a campo contra o Grêmio, no domingo (4), às 18h, no estádio Aírton Ferreira da Silva, no Rio Grande do Sul.

