Ex-Globo chega a acordo inédito com a Fifa para criação de conteúdo

A Fifa fechou um acordo com a jornalista Fernanda Gentil para que ela comande um novo modelo de comunicação. Assim, a profissional conduzirá uma iniciativa de produção de conteúdo exclusivo no decorrer da disputa da Copa do Mundo de Futebol de Areia deste ano. A competição está programada para ocorrer entre os dias 1º e 11 de maio nas ilhas Seychelles, situada no Oceano Índico.

A própria instituição, que administra diferentes modalidades do futebol, decidiu fazer o convite a Fernanda Gentil. O acerto é uma parceria inédita entre a entidade e uma profissional de comunicação, sem qualquer tipo de intermediário ou grupos que gerenciam empresas do ramo.

Com o acordo, a jornalista terá uma credencial específica, que lhe permite acesso a áreas que anteriormente estavam disponíveis somente a empresas detentoras de direitos de transmissão. Alguns exemplos são a parte interna da zona mista, além de regiões estratégicas para produção de conteúdo pela proximidade dos bastidores.

Fifa quebra paradigmas em novo acordo

Outra situação que ocorre pela primeira vez em um acerto com a Fifa é a liberdade que Fernanda Gentil terá para definir quais conteúdos serão produzidos. A comunicadora contará com autonomia para identificar e postar qualquer tipo de material, sem exigências que costumam ter em cerimônias da entidade.

Tal cenário indica uma modificação no formato da comunicação da instituição, pois o foco será criar conexões com um novo público através de canais mais leves, com um maior dinamismo, além de uma linguagem próxima à das redes sociais.

Após deixar a Globo, Fernanda passou a trabalhar na CazéTV em 2023, passagem que chegou ao fim depois das Olímpiadas de Paris, no ano passado. Isso porque a comunicadora priorizou colocar em prática projetos com características autorais. No caso, com a expansão de sua presença nas redes sociais e até mesmo uma dedicação maior ao seu canal no Youtube. Especialmente com a produção da segunda temporada de “Em pé com Fernanda Gentil”.

