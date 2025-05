Corinthians x Grêmio (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Corinthians e Grêmio medem forças nesta quinta-feira (01/5), às 19h, no Parque São Jorge, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Brabas ainda não engataram na competição e estão apenas na quinta colocação, com 12 pontos, sete a menos que a líder Ferroviária. Já o Tricolor Gaúcho tem um início pior ainda. Afinal, a equipe venceu apenas uma vez na competição até aqui e está na 12° colocação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV.

Como chega o Corinthians