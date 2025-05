Conmebol confirma vitória do Fortaleza e pune Colo-Colo por incidentes na Libertadores

A Conmebol anunciou nesta quarta-feira (30) a alteração do placar do jogo entre Colo-Colo x Fortaleza, pela segunda rodada da Libertadores, realizada no estádio Monumental David Orellano, em Santiago (CHL), no dia 10 de abril. De acordo com a entidade que gere o futebol sul-americano, a vitória fica com o time brasileiro por 3 a 0.

Além disso, confirmou novas punições aos chilenos após infrações a diversos regulamentos da entidade, incluindo o Código Disciplinar, o Regulamento de Segurança de 2025 e o Manual de Clubes da Libertadores. Assim, além da derrota, o Colo-Colo terá de jogar com portões fechados nos próximos cinco jogos em casa – já cumpriu um deles.

Os chilenos também não poderão levar torcedores nos próximos cinco compromissos como visitantes. Eles também receberam multa de 80 mil dólares (R$ 454 mil no câmbio atual). Este valor será debitado diretamente das receitas a serem repassadas ao clube por direitos de televisão ou patrocínio. Assim, o Colo-Colo terá sete dias corridos para recorrer à Comissão de Apelações da Conmebol.

Relembre o caso em Colo-Colo x Fortaleza

Durante o jogo contra o Fortaleza, torcedores do Colo-Colo tentaram invadir o gramado em protesto à morte de dois torcedores do lado de fora do estádio. A pressão, desse modo, fez ceder uma das cercas do perímetro de segurança, resultando em pessoas presas na estrutura. Jogadores do Fortaleza foram às pressas para o vestiário, com o jogo sendo suspenso e, por fim, cancelado.

A linha principal de investigação das autoridades chilenas é a de que uma viatura policial teria passado por cima da cerca já no chão, atingindo em cheio as vítimas. Uma delas tinha 18 anos e a outra 13.

