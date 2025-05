Mãe de jogador do Real Madrid rebate críticas após rebaixamento de clube francês

Fayza Lamari, mãe de Mbappé, demonstra insatisfação e abalo pelas críticas de torcedores do Caen, após queda no Campeonato Francês - (crédito: Foto: Instagram @ethanmbappe)

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, tornou-se alvo de críticas de torcedores depois do rebaixamento do Caen para a Terceira Divisão da França. Isso porque parte dos amantes do clube entendem que a queda tem como principais responsáveis o jogador e sua família, atuais gestores da agremiação.

Em meio à revolta de parte dos torcedores do Caen, a mãe do jogador do Real Madrid, Fayza Lamari, manifestou-se em repúdio às condenações. Assim, ela defendeu o craque e expôs que o planejamento é seguir na administração do clube.

“Fiquei brava em certos momentos da temporada porque quando as pessoas atacam gratuitamente o presidente, quando me atacam gratuitamente pessoalmente, elas simplesmente esquecem de mencionar por que viemos e que é nosso dinheiro pessoal “, relatou Fayza.

Inclusive, ela confessou que as reclamações a abalaram ao ponto de refletir a respeito da continuidade na gestão do Caen. Entretanto, o atacante do Real Madrid foi primordial para influenciá-la a permanecer à frente do clube francês.

“Lembro-me de dizer humildemente ao Kylian que não éramos dignos e que é preciso saber a hora de ir embora quando não se é bem-vindo. Ele não queria, não queria. Ele me convenceu do contrário. Seria desonesto ir embora hoje, porque também viemos aqui por esses valores. Então, prefiro manter uma atitude positiva”, admitiu a mãe de Mbappé.

Falta de experiência não foi empecilho para atacante do Real Madrid

Por fim, Fayza relembrou que somente o atacante dos Galácticos foi quem se interessou a adquirir ações do clube, mesmo sem experiência nesta esfera do futebol.

“Kylian investiu seu próprio dinheiro. Não havia 15 pessoas ou empresas dispostas a comprar o Caen. Fizemos isso como um desafio, porque a história nos convinha. Recebemos várias ofertas. Três clubes se apresentaram e, como esperado, escolhemos o Caen”, concluiu a francesa.

A mãe de Mbappé reconheceu que o rebaixamento, na última colocação da Ligue 2, interfere no planejamento inicial que traçaram. Com isso, a prioridade na próxima temporada será retornar à Segunda Divisão do Campeonato Francês. Ainda destacou que outro objetivo será lançar um projeto social, que possa dar suporte aos jovens.

Vale relembrar que o atacante do Real Madrid tornou-se sócio majoritário do Caen em setembro do ano passado.

