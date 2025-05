Flamengo divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil

Atual campeão da Copa do Brasil, o Flamengo divulgou nesta quarta-feira (30) a lista dos relacionados para a estreia na atual edição do torneio. Para o duelo contra o Botafogo-PB, então, o técnico Filipe Luís vai poupar alguns nomes importantes do elenco.

Assim, Rossi, De La Cruz, Arrascaeta e Pedro não viajam com o elenco. Além disso, o lateral-esquerdo Alex Sandro não está 100% fisicamente após recuperação de um edema muscular na coxa esquerda e, portanto, deve retornar apenas contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão, no próximo domingo.

A ideia do treinador com as ausências é proporcionar mais tempo em campo aos atletas que não estão sendo muito bem aproveitados no elenco, entre eles, alguns jogadores oriundos das categorias de base.

O Flamengo visita o Botafogo-PB nesta quinta-feira (1º), às 20h (de Brasília), no Castelão de São Luís, no Maranhão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Depois, encara mais dois jogos seguidos longe de casa: contra a Raposa e, também, contra o Central Córdoba, pela Libertadores, no dia 7 de maio.

Veja os relacionados do Flamengo para estreia na Copa do Brasil

