PSG denuncia racismo de torcedores do Arsenal após jogo da Champions

Dembélé anotou o gol soitário da partida no Emirates Stadium - (crédito: Foto: Laurène Valroff / PSG)

O PSG vai apresentar uma queixa às autoridades britânicas contra torcedores do Arsenal que foram flagrados imitando macacos enquanto jogadores negros do time francês se dirigiam ao ônibus, após a vitória sobre os Gunners na primeira partida da semifinal da Champions, na última terça-feira (29).

Em entrevista ao jornal ‘Le Parisien’, Hermann Ebongu, secretário-geral da ONG francesa ‘SOS Racismo’, parceira do PSG há 15 anos, afirmou que o clube “não vai deixar isso passar”.

“Vamos pedir que as autoridades e o Arsenal ajudem a identificar os torcedores envolvidos. E vamos entrar com uma ação judicial junto com o PSG”, disse Ebongu.

A cena foi registrada por membros da delegação do PSG. Enquanto os jogadores deixavam o Emirates Stadium em direção ao ônibus, um grupo de torcedores começou a fazer sons e gestos racistas, imitando macacos.

A emissora francesa ‘RMC’ divulgou as imagens e geraram revolta nas redes sociais, além de uma resposta conjunta do PSG e do ‘SOS Racismo’.

Além disso, este é o segundo episódio de racismo envolvendo o PSG na Champions em dois anos seguidos. Na temporada passada, durante as quartas de final contra o Barcelona, torcedores do clube espanhol fizeram saudações nazistas e sons de macaco contra torcedores parisienses. Na ocasião, a Uefa multou o Barcelona em 25 mil euros (R$ 160 milhões).

