São Paulo acerta renovação com o lateral Cédric Soares

O lateral-direito Cédric Soares seguirá vestindo a camisa do São Paulo, já que renovou contrato com o clube até 31 de dezembro de 2027. O jogador de 33 anos chegou no início do ano e assinou um vínculo curto e por produtividade, válido até esta quarta-feira (30).

Logo após sua estreia, ganhou espaço no time e entrou em campo em 16 dos 17 jogos do Tricolor paulista na temporada. Inclusive, em 11 partidas como titular. O português, então, se firmou como um jogador importante no elenco. O atleta comemorou a extensão de vínculo e afirmou que foi acolhido no clube.

“Estou muito feliz pela renovação até 2027. Acima de tudo, é um orgulho continuar num clube como o São Paulo. Tenho um carinho muito especial no meu coração pelo clube, porque fui acolhido aqui. Criei uma ligação muito forte com os torcedores e com o grupo desportivo. Por isso, quero continuar a minha jornada aqui”, disse o lateral.

Presidente do São Paulo, Julio Casares também comemorou a permanência de Cédric Soares.

“Esta renovação até 2027 é o resultado do bom trabalho desempenhado tanto pelo jogador dentro de campo como pelo clube na busca criativa por alternativas para reforçar o time. Cédric chegou ao São Paulo e, com humildade e competência, se estabeleceu como um jogador importante no elenco. Estamos felizes com sua permanência”, comentou.

Com passagem marcante pela Seleção Portuguesa, Cédric Soares foi campeão da Eurocopa em 2016 e esteve presente na Copa do Mundo de 2018. Ao longo da carreira, o lateral acumulou experiência no futebol europeu, com atuações por clubes tradicionais como Sporting e Académica, em Portugal, além de Southampton, Arsenal e Fulham, na Inglaterra, e passagem pela Internazionale, da Itália.

