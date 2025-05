Botafogo goleia o Capital-DF e encaminha classificação na Copa do Brasil

Sem grandes sustos, o Botafogo encaminhou a classificação nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (30), o Alvinegro goleou o Capital-DF por 4 a 0, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da terceira fase do torneio. Alex Telles e Igor Jesus marcaram de pênalti, junto a Artur e Rwan Cruz. O Glorioso teve um início ligado e com grande intensidade, mas não conseguiu manter o ritmo por muito tempo apesar do jogo controlado. As mudanças de Renato Paiva ajudaram na etapa final.

Com o resultado, o Botafogo pode perder até por três gols de diferença que avança para próxima fase da competição. Uma derrota por quatro gols de diferença leva a disputa para os pênaltis. Agora, as equipes voltam a se enfrentar no dia 22 de maio, quinta-feira, às 21h30, no Mané Garrincha, em Brasília. Quem avançar, estará nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Pressão inicial fez diferença

Mesmo com time considerado misto, o Botafogo iniciou a partida da melhor maneira possível. A equipe teve completamente o domínio do jogo com grande movimentação dos jogadores. Em um dos ataques, Jeffinho enfiou a bola na área para Rwan, que foi derrubado na área. O árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Alex Telles, com tranqulidade, bateu e abriu placar no Nilton Santos. Depois disso, Rwan Cruz quase marcou de voleio, porém Reynaldo fez grande defesa. Contudo, o time alvinegro reduziu o ritmo, porém com jogo controlado. Assim, o Capital-DF não se retancou e buscou jogar de igual para igual mesmo com três zagueiros. Lenon teve uma finalização, mas a bola foi muito alta. Além dele, o volante Felipe Guedes teve uma bola na trave após tentativa de cruzamento. No fim, Mastriani teve uma oportunidade, mas o goleiro travou o atacante.

Para matar o confronto

Na volta para o segundo tempo, o técnico Renato Paiva não promoveu mudanças. O Botafogo tinha o controle da partida, porém o setor criativo não foi tão efetivo. Tanto que a primeira chegada foi com Quarcoo. O atacante bateu no gol cruzado, mas a bola foi para fora. Deu um susto na partida. O Alvinegro respondeu com Artur, mas Reynaldo defendeu. O time do Distrito Federal assustou com Matheus Anjos, mas o jogador estava em posição irregular. Pouco depois, Allan tentou o cruzamento, mas a bola desviou no braço de Felipe Guedes dentro da área. O árbitro marca na hora, mas após revisão do VAR voltou atrás na decisão.

Depois disso, Renato Paiva promoveu algumas mudanças que deram certo. O time teve mais lance com chance de pênalti. Em chute de Artur, a bola bateu no peito de Ricardson e depois tocou no braço. Desta vez, a penalidade foi marcada pelo árbitro e VAR. Na cobrança, Igor Jesus ampliou a vantagem. No lance após a saída de bola, Cuiabano, que tinha acabado de entrar, cruzou na área para Artur cabecear no fundo da rede. A equipe alvinegra ficou com um a menos por Savarino sentir dores musculares. Mas não foi problema. Quando a partida se encaminhava para o fim, Rwan aproveita confusão dentro da área e marcou o quarto o gol.

BOTAFOGO 4×0 CAPITAL-DF

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 30 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

Público: 12.943 presentes

Renda: R$ 461.120,00

Gols: Alex Telles, 11’/1°T (1-0); Igor Jesus, 28’/2°T (2-0); Artur, 30’/2°T (3-0) e Rwan Cruz, 44’/2°T (4-0)

BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte, Danilo, Alexander Barboza (David Ricardo, 34’/1°T) e Alex Telles (Cuiabano, 30’/2°T); Gregore, Allan (Patrick de Paula, 19’/2°T), Artur e Jeffinho (Savarino, 18’/2°T); Rwan Cruz e Mastriani (Igor Jesus, 18’/2°T). Técnico: Renato Paiva.

CAPITAL-DF: Reynaldo; Lucas Oliveira, Richardson, Pedro Romano (Maycon Lucas, 30’/2°T) e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Rodriguinho (Rikelmi, intervalo) e Matheus Anjos (Falcão, 39’/2°T); Erick Varão, Lenon (Vinicius Baracioli, intervalo) e Mateusão (Quarcoo, intervalo). Técnico: Roberto Fernandes.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Rafael Trombeta (PR)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartão Amarelo: Gregore (BOT) e Erick Varãp (CAP)

