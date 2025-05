Artur celebra primeiro gol pelo Botafogo: ‘Estava precisando’

Além da vitória do Botafogo por 4 a 0 sobre o Capital, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante Artur tem mais um motivo para comemorar. Afinal, marcou seu primeiro gol com a camisa do Glorioso. O camisa 7 marcou o terceiro gol da equipe nesta quarta-feira (30), no Estádio Nilton Santos.

O jogador, que chegou ao Rio de Janeiro no início do ano, explicou o gesto da comemoração, como se estivesse tirando a “zica” do corpo. Além disso, dedicou o importante gol ao tio, que está passando por um momento difícil no hospital.

“Foi um desabafo (a comemoração). Estava precisando desse gol. Estava me cobrando muito, sei que não é o certo, mas estou no Botafogo, então tenho que me cobrar mesmo para fazer gols e dar assistências. Dedico esse gol tão importante ao meu tio que está no hospital passando por uma fase difícil”, disse.

“E é aquilo, a gente vem conversando sobre saúde mental, temos um psicólogo que trabalha muito bem com a gente e ele me falou que as coisas saem naturalmente. Então, coloquei isso na minha cabeça, tirei um pouco da pressão, e as coisas saíram naturalmente. Então estou muito feliz e espero que essa fase boa fique por mais tempo”, finalizou o atleta.

Agora, Botafogo e Capital se encontram novamente no dia 22 de maio, pelo jogo de volta. Com a boa vantagem, o Glorioso pode perder por até dois gols de diferença que garante a classificação. O confronto está marcado para às 21h (de Brasília), no Mané Garrinha.

