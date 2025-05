Rafael Pontelo exalta campanha do FK Auda e projeta confronto direto pela liderança na Letônia

Rafael Pontelo é zagueiro do FK Auda, que briga pelo título do Campeonato Letão - (crédito: - Foto: Divulgação/FK Auda)

A próxima rodada da Virsliga, principal divisão do futebol da Letônia, será marcada por um confronto direto. O líder Rigas FS e o vice-líder FK Auda medem forças nesta quinta-feira (1) para definir quem ficará na liderança do campeonato.

O zagueiro Rafael Pontelo está em preparação com o elenco do Auda para a partida. O brasileiro reconheceu a importância do jogo e fez uma projeção, destacando que a equipe tem condições de sair de campo com a vitória e saltar para a liderança da liga.

“Vai ser um jogo muito importante para nós. Sabemos da qualidade deles, mas também confiamos no nosso trabalho e na força do nosso grupo. Vamos entrar em campo focados e concentrados, mas sempre buscando a vitória. Temos totais condições de fazer um grande jogo e conquistar essa liderança”, afirmou.

Pontelo também teceu elogios ao início de campanha do Auda na Virsliga. Após nove rodadas disputadas, o time está na segunda colocação com 19 pontos, obtendo seis vitórias e apenas duas derrotas. Já o Rigas FS lidera a competição com somente dois pontos de vantagem.

“Estamos muito felizes com o que temos construído até aqui. O grupo vem mostrando muita entrega, e esses bons resultados refletem o trabalho duro de todos. Sabemos que ainda tem muita coisa pela frente, mas começar o campeonato brigando na parte de cima da tabela nos dá ainda mais motivação para as próximas rodadas”, concluiu o brasileiro.

