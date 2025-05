Nottingham Forest x Brentford: onde assistir, escalações e arbitragem

Nottingham (com Gibbs-White em primeiro plano) treina com afinco. Triunfo hoje coloca o time em 3º na Premier League - (crédito: Foto: Divulgação Nottingham Forest)

Em jogo adiado e que encerra a 34ª rodada do Campeonato Inglês, o Nottingham Forest recebe, às 15h30 (de Brasília), no City Ground, o Brentford. Jogo de extrema importância para ambas as equipes. Afinal, para o Nottingham, um triunfo o recoloca em terceiro lugar. Assim, segue numa boa na briga direta por uma das cinco vagas da Inglaterra para a Champions, que está acirrada. No momento, o time tem 60 pontos e ocupa o sétimo lugar (vaga à Liga Europa).

Já o Brentford está em 16º lugar, com 46 pontos, e apenas se vencer mantém a sua pequena chance de classificação para alguma competição europeia.

Vale citar que o Campeonato Inglês já tem, ainda restando quatro rodadas para o fim, o seu campeão definido por antecipação, o Liverpool, e os três rebaixados (Ipswich, Leicester e Southampton). Seis times brigam pelas quatro vagas que restam para a Champions: Arsenal(67 pontos), Newcastle (62), Manchester City (61), Chelsea(60), Nottingham (60 e menos um jogo) e Aston Villa (57).

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 15h30 (de Brasília).

Como chega o Nottingham Forest

O lateral-esquerdo Ola Aina segue como o principal desfalque do Nottingham, já que ainda não se recuperou de uma lesão na panturrilha que o tirou das últimas partidas. Felizmente, seu substituto, Toffolo, vem se saindo muito bem e segue no time titular.

O treinador Nuno Espírito Santo teve duas boas notícias. Jota Silva se recuperou da lesão que o tirou do jogo com o Tottenham e tem chance de começar a partida, embora seja difícil que Elanga, em boa fase, seja sacado para a entrada do português. Outros dois que estão de volta são Neco Williams e Ryan Yates, que cumpriram suspensão na rodada passada contra os Spurs.

No Brentford

O técnico Frank terá a volta de Rico Henry, mas é provável que ele fique no banco. Assim, Keane Lewis-Potter segue como titular. Mas há muitos desfalques para este jogo: Igor Thiago, Aaron Hickey, Fábio Carvalho, Josh Dasilva e Konak.

NOTTINGHAM FOREST X BRENTFORD

34ª Rodada do Campeonato Inglês

Data Horário: 1/5/2025, 15h30 (de Brasília)

Local: City Ground, Nottingham (ING)

NOTTINGHAM FOREST: Sels; Williams, Milenkovic, Murillo e Toffolo; Domínguez e Anderson; Elanga, Gibbs-White e Hudson-Odoi; Wood. Técnico: Nuno Espírito Santo

BRENTFORD: Flekken; Ajer, Collins, Van den Berg e Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk e Damsgaard; Mbeumo, Wissa e Schade. Técnico: Thomas Frank

Árbitro: Darren England

Auxiliares: Ian Hussin e Akil Howson

VAR: Stuart Attwell

