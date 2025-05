Imprensa europeia e Haaland se derretem por Yamal após Barcelona x Inter na Champions

O empate por 3 a 3 entre Barcelona e Inter de Milão pelo duelo de ida da semifinal da Champions, nesta quarta-feira (30), teve grandes destaques. Mas, ainda assim, ninguém brilhou tanto quanto Lamine Yamal. Além de anotar um lindo gol, o jovem foi protagonista em diversas jogadas.

Desse modo, a joia do Barça foi manchete de alguns dos principais jornais da Europa. E houve até comparação com Lionel Messi, o maior ídolo recente do clube catalão.

“Leo Messi derrubava defesas com a mesma facilidade com que um lenhador canadense derruba pinheiros. Os adversários recuavam, se entrincheiravam, rezavam. Já sentem o mesmo medo de Lamine Yamal, e ele começa a despertar uma admiração parecida”, enfatizou o ‘Marca’ na analogia.

A publicação também tratou de informar sobre como repercutiu a atuação de Yamal entre grandes craques do futebol europeu.

“Erling Haaland estava assistindo ao jogo e teve que se render ao garoto”, escreveu o veículo após o atacante norueguês fazer uma publicação em sua conta no Snapchat: “Esse cara é incrível”.

Uma imagem do jovem espanhol acompanhou a frase. O comentário do centroavante do Manchester City surgiu depois que Yamal quase marcou um golaço — o goleiro Sommer fez ujma defesaça, e a bola ainda bateu posteriormente no travessão.

Já o Mundo Deportivo, também de Barcelona, destacou a maturidade como virtude imprescindível do jogador de apenas 17 anos.

“O gol de Lamine contra a Inter de Milão foi o seu 15º na temporada, o quinto nesta edição da Champions. Além disso, ele já distribuiu 20 assistências até agora. Um desempenho espetacular para um garoto que ainda nem atingiu a maioridade”.

Yamal encanta até os italianos

Ainda na Espanha, o ‘AS’ contextualizou historicamente a fase de Yamal. De acordo com o veículo, o jovem “encerrou a maldição de Messi”, em alusão ao fato de que o Barcelona não balançava a rede em semifinais de Champions desde que o craque argentino se despediu do clube.

No país do adversário da Inter de Milão, o italiano ‘Gazzetta dello Sport’ foi poético ao estabelecer comparação de Yamal com Messi.

“No Montjuïc, para ver Messi novamente com a camisa do Barça — sonho que se desfez há cerca de um ano —, não foi preciso fechar os olhos. Nem sonhar. Bastou um olhar para aquele diabinho de cabelos loiros e a camisa número 19 nas costas.”

A vaga na final da Champions está em aberto e será definida na próxima terça-feira, 6 de maio, no Giuseppe Meazza, em Milão. Quem avançar encara o vencedor do duelo entre PSG e Arsenal.

