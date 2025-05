Felipe Anderson valoriza primeiro passo na Copa do Brasil, mas ressalta: ‘Pés no chão’

Felipe Anderson, do Palmeiras, disputa bola com o jogador do Ceará durante partida válida terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Um dos grandes destaques da vitória do Palmeiras sobre o Ceará nesta quarta-feira (30), por 1 a 0, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Felipe Anderson analisou o resultado após a partida. O meia celebrou o triunfo sobre um adversário que estava a 25 jogos invicto no Castelão, mas destacou a nescessidade de manter os pés no chão para o jogo da volta.

“Com certeza temos que valorizar esse primeiro passo dado aqui. Vínhamos acompanhando a equipe deles, estudamos e vimos que era uma equipe muito difícil de enfrentar aqui, equipe muito qualificada, que vem fazendo um trabalho incrível”, iniciou em entrevista à Prime Video.

“Mas nós também temos um trabalho muito sólido sendo feito e os resultados têm comprovado isso. É valorizar cada passo, queremos sempre ganhar, encaixar mais com todos os jogadores que chegaram, mas com a vitória fica mais simples de trabalhar. Temos que valorizar esse primeiro passo, mas sabemos que eles têm uma equipe muito forte e o jogo de volta vai ser muito difícil. Então temos que manter os pés no chão”, analisou o jogador.

Reencontrando seu bom futebol, Felipe Anderson também comentou sobre a boa fase que está vivendo no Palmeiras.

“Sempre alternei nas minhas chegadas em clubes. Momentos bons, momentos não tão bons, mas meu foco é trabalhar e estar à disposição da comissão e do clube para dar o meu melhor. Me sinto cada vez mais confiante e isso é importante. Quero contribuir muito para essa equipe e que as vitórias possam vir cada vez mais”, finalizou.

Jogo da volta

Agora, o Palmeiras recebe o Vozão pelo jogo da volta da Copa do Brasil no dia 22 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Com o resultado, o Alviverde joga por um empate para garantir a classificação à próxima fase do torneio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.