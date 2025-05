NBB: Brasília bate São Paulo e ganha sobrevida nos playoffs

Daniel Von Haydin foi o destaque da vitória do Brasília Basquete para seguir vivo nos playoffs do NBB - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

O sonho continua. Com a corda no pescoço, o Brasília superou a pressão e venceu o São Paulo por 86 x 81, nesta quarta-feira (30/4), no Nilson Nelson, para seguir vivo nas oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB). O time candango estava sob risco da eliminação em caso de derrota, mas conseguiu diminuir o prejuízo da série para 1 x 2 e ainda alimenta as chances de virada para se manter na briga pelo título nacional.

O plantel do técnico Dedé Barbosa conseguiu tirar um peso das costas com o triunfo. A vitória simbolizou não apenas a sobrevivência da campanha, mas também o fim de uma sequência amarga de sete jogos sem vencer, contando o fim da temporada regular. De quebra, foi a primeira vez que os brasilienses superaram o São Paulo na história do NBB. O tabu durava 14 partidas.

O protagonista da noite foi o ala Daniel Von Haydin, cestinha do duelo com 26 pontos e 12 rebotes. Além dele, Gemadinha e Gui Santos contribuíram com 17 cada. Do outro lado, os destaques foram novamente o ex-Brasília Paulo Lourenço, com 26 pontos, e Corderro Bennett, que somou mais 23.

“Desde o começo a gente sabia que tinha plenas condições de ganhar deles. Não é à toa que estávamos na frente na tabela, só não tínhamos nos apresentado da forma devida. Estávamos enfrentando nossos próprios demônios e agora superamos isso, então queremos enfrentar as fraquezas deles”, contou Von Haydin ao Correio.

Com o resultado, o Brasília segue no fio da navalha e qualquer derrota significa o adeus aos playoffs. Para reverter o cenário, é preciso vencer os confrontos restantes da série. O quarto duelo está marcado para sábado (3/5), em solo paulista, com horário e local a confirmar. Se necessário o quinto, na terça-feira (6/5), novamente na capital federal.

“A gente vai pronto para enfrentar eles lá. Agora é para ser um trem sem freio, ninguém para. Playoffs é outro campeonato, todo mundo sabe. Fico chateado por termos perdido alguns jogos para o São Paulo, mas agora a história vai mudar. Vamos pegar três vitórias seguidas em cima deles no momento decisivo. O time está pronto, mostramos isso hoje”, acrescentou o cestinha do dia.

Do outro lado do chaveamento, o adversário de quem se classificar será decidido entre Bauru e Paulistano. As equipes fazem o jogo 5 da série no sábado (3/5), às 18h, no Panela de Pressão.



O jogo

O Brasília começou a partida com uma escalação diferente, apostando em Gemadinha e Nesbitt como titulares. A estratégia deu certo de início e os donos da casa chegaram a abrir 9 x 2. No entanto, do outro lado, Paulo e Bennett estavam com a mão quente e anotaram 9 e 8 pontos, respectivamente. Aproveitando uma sequência ruim dos candangos, o São Paulo assumiu a liderança e fechou a parcial na frente por 19 x 22.

O segundo quarto foi de trocação franca. Os brasilienses atacavam de uma forma, os paulistas respondiam na mesma moeda. O duelo ficou desta maneira até a ida para o intervalo, com os visitantes na frente por 39 x 43. A pegada continuou na volta dos vestiários, mas desta vez a defesa candanga estava mais encaixada e conseguiu buscar o empate.

Com tudo igual no placar, a reação ensaiada antes finalmente saiu do papel na última parcial. As bolas de três caíram com mais frequência, Von Haydin chamou a responsabilidade, Anton Cook entrou de vez na partida e o Brasília conseguiu virar. Com sangue frio nos instantes finais, os donos da casa conseguiram manter a vantagem e venceram por 86 x 81.