São Paulo vira sobre Atlético e entra no G8 do Brasileirão Sub-20

O São Paulo se recuperou dos tropeços nas últimas rodadas e derrotou por 2 a 1 o Atlético na noite desta quarta-feira (30), em Cotia, pela oitava rodada do Brasileirão Sub-20. O Galo abriu o placar com Pascini, mas Paulinho e Felisberto garantiram o triunfo de virada.

Com o resultado em seus domínios, o Tricolor Paulista chega a 12 pontos e pula, portanto, para a oitava posição. Já o Galo cai para a 17ª colocação, com sete somados, bem distante do G8, o pelotão de classificação.

Enquanto os são-paulinos viram a chave para a disputa do Estadual, os atleticanos seguem com o foco no torneio nacional. No próximo sábado, às 15h (de Brasília), o Tricolor recebe o Flamengo de Guarulhos, pela segunda rodada da fase de grupos do Paulistão Sub-20. Já o time mineiro buscará a recuperação na próxima quarta (7), às 16h, quando recebe o Vasco, pela oitava rodada do Brasileirão da categoria.

O resumo do jogo

O Atlético precisou de apenas seis minutos para abrir vantagem em Cotia. Após cobrança de escanteio pela esquerda, a retaguarda tricolor afastou mal. Pascini mandou uma bomba de fora da área no ângulo. Mas o São Paulo deixou tudo igual ainda na primeira etapa. A arbitragem marcou pênalti em Felipe, e Paulinho converteu com precisão.

O gol animou os donos da casa, que viraram o placar na etapa final. Aos 24 minutos, Igor Felisberto se posicionou bem e, sem marcação, cabeceou para o fundo da rede após cruzamento pelo lado esquerdo. O Galo fez tentativas de empatar, mas sem sucesso.

