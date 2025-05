Abel não pensa em Seleção Brasileira e garante: ‘Compromisso total com o Palmeiras’

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, em jogo contra a equipe do Ceará, durante partida válida terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O técnico Abel Ferreira, um dos nomes especulados para substituir Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira, garantiu foco absoluto no Palmeiras. Após a vitória do Alviverde sobre o Ceará nesta quarta-feira (30) , por 1 a 0, pela ida da Copa do Brasil, o treinador voltou a comentar sobre os rumores.

“Já disse publicamente, há um lema na bandeira do Brasil que gosto muito: ordem e progresso. Vou fazer cinco anos no Brasil e é algo que me identifico muito no Palmeiras, ordem e progresso. É o que fazemos aqui dentro”, disse.

“É uma honra ter o nome associado a uma das melhores seleções do mundo. Mas acho que também é claro e sabido para todos: tenho contrato com o clube, meu foco é total e absoluto com meus jogadores, meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isso”, revelou Abel.

Abel exalta vitória do Palmeiras sobre o Ceará

Com a vitória fora de casa, o Alviverde joga por um empate na partida de volta. Mas apesar do importante resultado, o técnico português acredita que o duelo esteja aberto.

“O tempo de viagem para La Paz e Fortaleza é o mesmo, para ter uma noção (risos). Tem que lidar com o adversário, que não perdia em casa desde agosto, acho. Foi campeão cearense e, além disso, tivemos dois dias de preparação só, e o Ceará teve três. Viagem em cima disto e depois o lado do clima, que é extremamente difícil de jogar aqui”, iniciou.

“É sempre difícil jogar aqui, passamos muitas dificuldades, o adversário nos encostou atrás, houve um período ou outro na segunda parte que tivemos bola mais do que tudo para respirar e descansar para tomar boas decisões. Sempre um sofrimento vir jogar aqui, pelo adversário, viagem, clima. Nesta primeira parte saímos com a vantagem de um gol, mas está tudo aberto e vamos preparar quando vier o jogo de casa para conseguir estar na próxima fase”, concluiu.

O Palmeiras recebe o Vozão pelo jogo da volta da Copa do Brasil no dia 22 de maio, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

