Na estreia de Dorival, Corinthians vence Novorizontino na Copa do Brasil

Dorival Júnior estreou com vitória. Com gol de Héctor Hernández ainda no primeiro tempo, o Corinthians venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com a vitória, o Timão leva uma importante vantagem para a partida de volta, dia 21. Portanto, pode até empatar que garante a vaga nas oitavas de final.

No primeiro jogo no comando, o técnico Dorival Júnior poupou os titulares. Apesar da dificuldade inicial, o Timão saiu na frente e, depois, conseguiu sustentar a vantagem. Foi a quarta vitória seguida contra o Novorizontino como visitante. O próximo compromisso do Corinthians será contra o Internacional, sábado (3), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 7ª rodada do Brasileirão.

Corinthians marca no início e defende vantagem

Novorizontino e Corinthians protagonizaram uma partida equilibrada e agitada no primeiro tempo. O time da casa começou melhor e, logo aos quatro minutos, teve uma chance clara perdida por Pablo Dyego. Na estreia de Dorival, o Timão jogou com reservas e teve dificuldades, mas quando chegou ao ataque, levou perigo. Assim, saiu na frente do placar com Héctor Hernández, aos oito minutos, após jogada de Talles Magno. O lance, inicialmente, foi anulado por impedimento, mas o VAR confirmou a posição legal.

Depois de abrir o placar, o Corinthians recuou. O time comandado por Dorival Junior ainda chegou a levar perigo em finalizações de Breno Bidon e Alex Santana, mas fez pouca coisa após sair na frente do marcador. Dessa forma, o Novorizontino controlou as ações e cercou a área do Timão, no entanto, teve dificuldades para encontrar espaços e criar jogadas. Nos acréscimos, Pablo Dyego reclamou de ter sido puxado por Alex Santana na área, mas a arbitragem não marcou a penalidade.

O jogo permaneceu animado na etapa final. O Corinthians começou melhor e levou perigo com Breno Bidon e Héctor Hernández, no entanto, o Novorizontino criou as melhores oportunidades. Patrick, de cabeça, fez Hugo Souza protagonizar a grande defesa da partida. Já na reta final, Marlon perdeu a chance mais clara, dentro da área. Apesar dos sustos, no entanto, o Timão conseguiu sustentar a vantagem e conquistou uma importante vitória fora de casa.

Novorizontino x Corinthians

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data-Hora: 30/04/2025

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

Novorizontino: Airton; Dantas, Rafael Donato (Lucca, 28’/2ºT) e Patrick; Rodrigo Soares, Jean Irmer (Fábio Matheus, intervalo), Luís Oyama (Marlon, 40’/2ºT) e Patrick Brey; Waguininho (Nathan Fogaça, intervalo), Pablo Dyego e Matheus Frizzo (Léo Natel, 40’/2ºT). Técnico: Umberto Louzer

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri; Charles (José Martínez, 17’/2ºT), Maycon (Ryan, 35’/2ºT), Alex Santana (Raniele, 16’/2ºT) e Breno Bidon (Carrillo, 32’/2ºT); Talles Magno e Héctor Hernández (Yuri Alberto, 16’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

Gols: Héctor Hernández, 8’/1ºT (0-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e André Luiz Severo (GO)

VAR: Adriano de Assis Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Jean Irmer (NOV); Hugo Souza, Cacá e Raniele (COR)

