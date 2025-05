Com virada e revirada, CSA vence o Grêmio

No jogo em que, pela primeira vez, o Grêmio contou com os trabalhos do treinador Mano Menezes (que já estreou) ao lado do diretor de futebol Luiz Felipe Scolari, o time gaúcho foi até Alagoas. Enfrentou o CSA, no Rei Pelé, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em jogo movimentado, saiu atrás com um gol de Tiago Marques, mas virou com gols de Braithwaite, ainda no primeiro tempo, e Dodi na etapa final. Contudo, duas falhas da defesa fizeram o CSA revirar, com gols de Marcelinho, aos 41, e Bryann, aos 46. No fim, CSA 3 a 2 no placar.

Agora, para a partida de volta, dia 20, na Arena gremista, os gaúchos precisam vencer por um gol para levar aos pênaltis ou por dois gols para avançar diretamente às oitavas. O CSA jogará pelo empate.

O gol de Dodi foi o primeiro dele pelo Grêmio, em 75 jogos. Além disso, apoiador não fazia um gol desde agosto de 2022, quando ainda jogada no futebol japonês.

CSA na frente; Gremistas buscam o 1 a 1

O CSA montou um time ofensivo e que teve as principais ações nos primeiros minutos.Com destaque para um chute de fora da área de Bryann para defesa parcial de Volpi. Mas o arqueiro encaixou na sobra, evitando grande chance para os donos da casa. Comandados pelo veterano Camacho (ex-Flamengo, Botafogo, Santos e outros clubes), o time alagoano seguiu em cima e, aos 12, abriu o placar. Uma rápida jogada pela esquerda teve Camacho lançando Cachoeira pela esquerda, e este cruzou para a área. Tiago Marques deu um toquinho sem chance para Volpi.

Mas o Grêmio, mesmo cometendo erros defensivos, fez valer a sua maior técnica para impor o seu jogo, conseguindo o empate aos 22. Após Dodi roubar a bola na defesa, ela chegou até Braithwaite, que tocou para Monsalve pela esquerda e foi para a área. O atacante recebeu a bola do companheiro e chutou colocado para fazer um bonito gol.

O CSA mostrou muita disposição, fazendo marcação e partindo em velocidade ao ataque. Reclamou demais de um lance em que Kannemann ganhou uma disputa com Fernando.Os alagoanos queriam pênalti, mas o juiz nada marcou. Já o Grêmio lamentou não virar o placar em chute de Edenilson que Félix defendeu.

Grêmio vira, mas CSA revira

No segundo tempo, a iniciativa foi do CSA, com Tiago Marques sendo o principal alvo dos lançamentos e dando trabalho principalmente para Jemerson, pois ele caiu muito no setor do zagueiro. Mas o jogo estava em aberto. A entrada de Alysson melhorou o time ofensivamente, que passou a assustar. Alysson quase marcou em chute que obrigou grande defesa de Gabriel Félix. O jogo estava lá e cá, e o Grêmio sorriu. Aos 35, Dodi pegou uma sobra na entrada da área e fez um golaço, virando para o Grêmio.

A vitória parecia estar assegurada. Mas o CSA se lançou e conseguiu uma falha. Primeiramente, aos 42, após cruzamento da direita e falha de Serrote (que entrara na etapa final e estava muito bem), Marcelinho empatou. O atacante teve estrela: entrou dois minutos antes. E o pior veio aos 45. Jemerson fez falta perto da área. Bryann cobrou, e ninguém entendeu o que Volpi fez. Foi na bola e escorregou? Pensou que iria sair? Enfim, bola na rede. O CSA venceu o jogo por 3 a 2.

CSA 3X2 GRÊMIO

Terceira fase da Copa do Brasil – Ida

Data: 30/4/2025

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CSA: Gabriel Félix, Felipe Albuquerque, Betão, Islan e Enzo; Camacho, Gustavo Nicola (Kevyn, 18’/2ºT) e Silas (Daniel Baianinho, 30’/2ºT); Brayann, Tiago Marques (Igor Bahia, 18’/2ºT) e Guilherme Cachoeira (Marcelinho, 40’/2ºT). Técnico: Higo Magalhães.

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro (Igor Serrote, 12’/2ºT), Jemerson, Kannemann e Marlon; Dodi (Ronald, 42’/2ºT), Cuellar (Camilo, 19’/2ºT), Edenílson (Cristaldo, 19’/2ºT). Cristian Oliveira, Monsalve (Alysson, 12’/2ºT) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Gols: Tiago Marques, 12’/1ºT (1-0); Braithwaite, 22’/1ºT (1-1). Dodi, 34’/2ºT (1-2); Marcelinho, 41’/2ºT (2-2); Brayann, 46’/2ºT (3-2)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli (MG)

Assistentes: Ricardo Junio de Souza (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira (RJ)

Cartões amarelos: Islan, Suilas (CSA); Jemerson (GRE)

