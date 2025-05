Bahia, com time quase todo reserva, vence Paysandu em Belém e abre frente na Copa do Brasil

Cauly comemora gol que definiu o triunfo do Bahia em Belém do Pará - (crédito: Foto: Rafael Rodriugues / EC Bahia)

Um gol de pênalti de Cauly aos 42 minutos do primeiro tempo definiu o triunfo do Bahia por 1 a 0 sobre o Paysandu na noite desta quarta-feira (30), pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo foi disputado no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará.

O Esquadrão de Aço atuou com o time quase todo reserva – teve apenas dois jogadores da última partida entre os titulares. – em sua estreia nesta edição do mata-mata nacional.

Os times voltam a se enfrentar no dia 21 de maio, uma quarta-feira, na Arena Fonte Nova para decidirem quem avança de fase. O Esquadrãop de Aço joga por um empate em seus domínios para alcançar a classificação.

Primeiro tempo

Tanto Paysandu quanto Bahia tiveram oportunidades nos primeiros 45 minutos. Os anfitriões, mais insistentes pelo lado esquerdo, deram trabalho com Marlon. Borasi e Nicolas também apareceram em condições de balançar a rede, mas sem sucesso. Os visitantes foram mais cirúricos em suas investidas e chegaram ao gol reta final quando a arbitragem viu pênalti. A equipe do VAR confirmou a penalidade em Iago Borduchi. Os jogadores do Papão reclamaram bastante da marcação. Cauly cobrou com precisão para superar Matheus Nogueira e colocar o Tricolor de Aço em vantagem.

Segundo tempo

O Paysandu promoveu duas substituições no começo da etapa final, com as entradas do volante Matheus Vargas e do atacante Rossi, ex-Vasco. E obrigou o goleiro Marcos Felipe a trabalhar nos minutos iniciais. Contudo, a pressão com bolas alçadas na área não durou muito. O Bahia passou a dominar as ações, girando a bola na área bicolor em busca de espaços e levou perigo em finalização de Erick, aos 20′. Mesmo com o apoio dos torcedores, o Paysandu não mostrou poder de reação e viu o adversário assustar em arremates de Ademir e Lucho Rodríguez que pararam no goleiro bicolor. Nos minutos finais, Acevedo chegou a balançar a rede para os baianos em jogada de escanteio. A arbitragem, porém, anulou por impedimento – foi a segunda participação do VAR na partida.

