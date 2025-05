São Paulo engata 10 jogos sem perder, em meio a muitas lesões

A vitória em cima do Náutico por 2 a 1, na última terça-feira (28/4), no Morumbis, pela Copa do Brasil, marcou o décimo jogo sem derrotas do São Paulo na temporada. A sequência vem em um momento em que Zubeldía perdeu seus principais jogadores e começou a ter três competições para disputar na temporada.

A última vez que o São Paulo saiu de campo derrotado, foi no dia 10 de março, quando perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, na semifinal do Paulistão. A partida, aliás, foi bastante polêmica, já que o Verdão garantiu o triunfo em um pênalti bastante duvidoso. Depois disso, o Tricolor engatou quatro vitórias e seis empates.

É verdade que a equipe empatou muito, principalmente no Brasileirão, onde já são cinco empates e uma única vitória. Contudo, o técnico Luis Zubeldía valorizou a força do grupo nesta sequência.

“A equipe foi se formando com o passar dos jogos, enfrentando os problemas que surgiram. Começaram a aparecer jogadores que deram voz e identidade ao time. Seguimos resolvendo jogo a jogo, muitas vezes com apenas três dias de intervalo entre uma partida e outra”, disse o treinador.

Garotos vem ajudando o São Paulo

A sequência positiva acontece justamente onde o treinador sofre com mais desfalques. Afinal, o Tricolor perdeu Oscar, Lucas Moura, Pablo Maia, Luiz Gustavo e Arboleda, com lesões musculares. Além disso, Calleri sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e deve perder o restante da temporada.

Quem vem ajudando a equipe nesta sequência é os garotos de Cotia. Com as lesões, Zubeldía apostou na base e vem colocando em campo jovens atletas como Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco. E os jovens vem dando conta do recado.

“A gente fica bastante chateado porque não queremos perder nenhum companheiro, ainda mais jogadores tão importantes e líderes do nosso grupo. Temos que valorizar quem está entrando, os meninos de Cotia pegaram uma fogueira, substituir Lucas, Oscar, Calleri em Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro”, comentou Alisson, após o jogo contra o Náutico.

Zubeldía pode engatar nova sequência positiva

Contudo, esta não é a primeira sequência positiva de Zubeldía no comando do São Paulo. Afinal, quando chegou no clube, o argentino engatou 13 partidas sem derrota, também somando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Foram quase dois meses de invencibilidade, até a primeira derrota no cargo, contra o Cuiabá, pelo torneio de pontos corridos.

Agora, Zubeldía terá a chance de ultrapassar esta marca. O próximo jogo do São Paulo será já nesta sexta-feira (02/5), contra o Fortaleza, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

