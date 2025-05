Keno aproveita chance e mostra credenciais para seguir como titular do Fluminense

Keno em ação com a camisa do Fluminense diante da Aparecidense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense voltou a campo na última terça-feira (29) para disputar a 3ª fase da Copa do Brasil, porém o desempenho diante da Aparecidense, no Maracanã, incomodou a torcida. No entanto, um jogador passou ileso das vaias e deixou uma boa impressão para brigar por uma vaga entre os titulares da equipe de Renato Gaúcho: Keno.

Em campo, o treinador optou por mudanças em três setores diferentes. Um deles foi justamente o ofensivo, com a entrada do camisa 11 no lugar de Canobbio. O atacante, de 35 anos, já pedia passagem nas vezes em que entrou na equipe, tendo atuações superiores ao uruguaio, que caiu de rendimento após o fim do Carioca.

No triunfo sobre a equipe goiana, Keno foi o jogador mais perigoso e incomodou constantemente a defesa adversária. Ao todo, ele completou nove finalizações, sendo quatro delas em direção ao gol, mas na maioria delas parou na grande atuação do goleiro Matheus Alves. Contudo, na etapa final, fez uma bonita jogada e acertou o canto para carimbar a vitória por 1 a 0.

O atleta, então, mostra credenciais para seguir entre os titulares por ser mais vertical e incisivo entre os pontas do elenco. Diante desse contexto, Canobbio passa por um longo jejum de gols (dez, no total), e não estufa a rede desde o dia 3 de março. Aplicado taticamente, o uruguaio ajuda na recomposição com raça, entretanto tem deixado a desejar nas conclusões e tomadas de decisão.

Elogios do comandante

Ao fim do confronto, Portaluppi fez questão de elogiar as características do atacante, que tem a capacidade de quebrar linhas em velocidade e ser eficiente nos duelos individuais. O treinador também analisou

“Nós temos um jogador de um para um, que abre a defesa adversária e quebra linha. É o Keno. O único. Hoje nós precisávamos do Keno e ele foi bem. Oportunidade eu tenho dado para todo mundo… Nenhum deles vai jogar todos os jogos, então eles têm que aproveitar as oportunidades. O Keno foi bem hoje, o Serna entrou e foi bem também, mas é outra característica. Que bom que eu tenho essas opções para mudar uma partida”, disse.

“São jogadores (Canobbio, Serna e Kano) com características diferentes. Nós temos um jogador no plantel com característica de um para um, o Keno. Dependendo do jogo e da partida, eu vou usá-lo. No jogo de hoje, nós iríamos precisar de um jogador como esse. Ele foi bem não só pelo gol. Pelo lado dele nós criamos as melhores jogadas”, concluiu.

