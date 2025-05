Dorival aprova estreia mas faz ressalvas: ‘Temos que caminhar muito’

Dorival estreou com vitória no Corinthians - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O técnico Dorival Júnior começou com o pé direito no Corinthians. Afinal, o time venceu o Novorizontino por 1 a 0, nesta quarta-feira (30), fora de casa e abriu vantagem no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, após a partida, o treinador evitou adotar um discurso de empolgação e pregou cautela, mirando uma evolução.

“Esse grande resultado não aconteceu por acaso, o Corinthians precisava de um momento como esse. É um grande resultado, nada mais do que isso. Temos que caminhar muito, mas alguns jogadores tiveram oportunidades. Qualquer um dos atletas, a qualquer momento, pode ter uma oportunidade”, disse Dorival Júnior.

Planejamento para não ter sobrecarga

O treinador também comentou o motivo de entrar com uma equipe alternativa no meio e no ataque. O principal motivo teria sido uma sobrecarga nos principais jogadores, como Yuri Alberto, Carrillo e Raniele.

“O que nós pensamos foi o sentido de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Percebemos o desgaste do fim de semana, alguns jogadores já tinham ali seis ou sete jogos em sequência. Flamengo fez uma grande apresentação e, naturalmente, não se pode apagar o resultado”, explicou o comandante.

Assim, o Corinthians agora volta a campo no próximo sábado (3), às 18h30, para enfrentar o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro. Já pela Copa do Brasil, o Timão encara o Novorizontino novamente apenas no dia 21 de maio, na Neo Química Arena, precisando de apenas um empate para avançar as oitavas de final da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.