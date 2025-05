Leila reforça foco de Abel no Palmeiras: ‘Se a CBF quiser, Ednaldo vai me ligar’

A saga para a contratação do novo técnico da Seleção Brasileira continua. Após a frustração nas negociações com Carlo Ancelotti, a CBF segue atrás de um nome, e Abel Ferreira entra na lista de possíveis alvos. Contudo, para a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, o português está completamente concentrado no clube e, se depender dela, não sai.

“O Abel é técnico do Palmeiras, tem contrato conosco até o fim do ano e todos sabem do meu desejo de renovar com ele até o fim do meu mandato como presidente do clube, em 2027. Estamos em um momento importante da temporada, com o Mundial de Clubes se aproximando, e a nossa comissão técnica está totalmente focada no Palmeiras e no nosso objetivo de conquistar vitórias e títulos”, disse.

Além disso, a mandatária disse que se existisse um interesse da CBF em Abel Ferreira, Ednaldo Rodrigues teria de ligar diretamente para ela. Leila tem uma boa relação com o comandante da entidade que rege o futebol nacional.

“Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação”, completou a presidente.

Abel Ferreira virou opção para assumir a Seleção Brasileira após a demissão de Dorival Júnior, em março. Junto com ele, está outro português, este mais favorito. Jorge Jesus, que comanda o Al-Hilal, da Arábia Saudita, também está entre os alvos da CBF.

Além de Leila, Abel também reforça compromisso no Palmeiras

O próprio treinador, inclusive, reforçou seu foco no Palmeiras, mas admitiu estar lisonjeado em ter seu nome ligado com a Seleção Brasileira.

“É uma honra ter o nome associado a uma das melhores seleções do mundo. Mas acho que também é claro e sabido para todos: tenho contrato com o clube, meu foco é total e absoluto com meus jogadores, meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras e não te posso dizer muito mais nada do que isso”, disse Abel.

