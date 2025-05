Vasco divulga balanço financeiro e aponta dívida de R$ 1,18 bilhão

A gestão do presidente Pedrinho divulgou o primeiro balanço financeiro na SAF do Vasco, nesta quarta-feira (30). Isso aconteceu no último dia do prazo estipulado pela Lei Geral do Esporte. Assim, o relatório, que apresentou apenas quatro páginas, apontou que a empresa tinha até dezembro do ano passado uma dívida total de R$ 1,18 bilhão.

Vale lembrar que o mandatário assumiu o controle da SAF a partir de maio sob efeito de uma liminar obtida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, algo que sacramentou a saída da 777 Partners.

Nas duas primeiras páginas, o texto da Diretoria Executiva explica que a auditoria independente está em andamento. Além disso, o clube garantiu que divulgará um relatório mais detalhado até o fim de junho, “com parecer dos auditores e do Conselho Fiscal”

O clube carioca mostrou um crescimento na receita operacional bruta, de R$ 238,6 milhões em 2023 para R$ 299,9 milhões no ano passado. O valor somado ao faturamento com a venda de atletas chega a R$ 173,9 milhões, o que representa, segundo o Cruz-Maltino, a maior receita anual da história do Vasco: R$ 473,8 milhões.

Por outro lado, além da dívida que ultrapassa a casa de R$ 1 bilhão, o Vasco registrou patrimônio líquido negativo de R$ 703,9 milhões. Segundo a instituição, “fatores que demonstram a sensibilidade econômica, financeira e patrimonial que ensejaram o pedido de recuperação judicial”.

