Barboza e Savarino, do Botafogo, farão exames nesta quinta-feira

Apesar da goleada por 4 a 0 sobre o Capital (DF), no Nilton Santos, Alexander Barboza e Savarino, ambos do Botafogo, tiveram problemas físicos. Nesse sentido, ambos passarão por exames na manhã desta quinta-feira (1) para compreender as gravidades das possíveis lesões. A informação é do jornal “O Globo”.

O venezuelano ficou pouco mais de 15 minutos em campo depois que entrou no segundo tempo. Ele sentiu dores na posterior da coxa direita e saiu direto para o vestiário, deixando o time com um a menos (já havia feito todas as alterações). Além disso, o Alvinegro também perdeu o argentino, que deixou o jogo de muletas por apresentar dores no pé esquerdo, aos 35 minutos.

“Falei com eles. Sobre o Savarino, decidi tirá-lo de imediato para não potencializar o que ele sentiu, mas só nas próximas horas é que vamos saber o que eles sentiram. O Barboza e o Gregore jogaram porque estão suspensos e não podem atuar contra o Bahia. Quis usá-los para não deixar de dar ritmo. Temos a viagem para Salvador e, depois, vamos direto para a Venezuela. Quis que eles jogassem um pouco”, explicou Renato Paiva.

“Meu plano era que o Barboza jogasse os primeiros 45 minutos e o David (Ricardo) os outros 45. O David não vinha jogando, entrou contra o Atlético-MG e foi castigado com um cartão vermelho. A princípio será ele em Salvador e não queria que ele chegasse sem ritmo. O Barboza mesmo pediu as muletas, estava com um pouco de dor no pé. O adversário caiu em cima dele, acho que vão fazer exame de imagens, não sei. O Savarino foi um desconforto muscular, não sei dizer mais que isso”, concluiu o treinador.

Olho na agenda

Depois da goleada pela Copa do Brasil, o Botafogo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe mede forças com o Bahia, na Fonte Nova, às 21h (de Brasília), no sábado (3), pela 7ª rodada.

