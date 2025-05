Flamengo receberá taça do Mundial na Gávea, com visitação para torcedores

Taça do Mundial de Clubes passará pelos quatro clubes brasileiros presentes no torneio - (crédito: Foto: Reprodução/DAZN)

O Flamengo recebe nos dias 5 e 6 de maio, a Taça do Mundial de Clubes da Fifa no seu museu, na Gávea. Durante a exposição do troféu, os torcedores terão a oportunidade de ver de perto o principal símbolo da maior competição de clubes do planeta. Afinal, ela ficará exposta em uma sala posicionada em frente e ao espaço dedicado às memórias do título rubro-negro conquistado no Mundial de 1981.