Luciano desencanta e abre concorrência por vaga de Calleri

A lesão de Calleri abriu uma grande lacuna no ataque do São Paulo. Afinal, capitão e referência da equipe nos últimos anos, o argentino sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e deve perder o restante da temporada. Como opção, Zubeldía conta com André Silva e Ryan Francisco para atuar no setor. Contudo, um jogador muito conhecido e ídolo da torcida também pode brigar pela vaga: Luciano.

Os dois gols contra o Náutico, na terça-feira (29), pela Copa do Brasil, voltaram a mostrar o poder de decisão e finalização do camisa 10. Além disso, fez o atacante quebrar um jejum de 12 jogos sem balançar a rede, algo que não acontecia desde 2022. Mas o motivo de Luciano estar sendo considerado para a vaga de Calleri, passa principalmente por sua posição em campo.

Afinal, quando entrava, o atacante era utilizado como meio-campista, posição em que não costuma render o que se espera. Contra o Náutico, porém, isso foi diferente. O camisa 10 jogou em sua ”função de origem”. Luciano foi escalado como um segundo atacante, ao lado de André Silva. Além dos dois gols contra o Timbu, ele criou outras oportunidades e foi eleito o melhor da partida.

No passado recente Luciano acabou sendo utilizado pelo técnico Luis Zubeldía como meia armador, para suprir a ausência de jogadores neste setor, mesmo não se sentindo tão a vontade. Com a ascensão do jovem Matheus Alves e a proximidade dos retornos de Lucas Moura e Oscar, o camisa 10 agora pode virar uma opção para ser referência no setor ofensivo da equipe.

Zubeldía admite ter Luciano como centroavante

A ideia, aliás, não é novidade na cabeça de Zubeldía. Recentemente, o treinador admitiu que pode usar o atleta como referência nos próximos jogos do São Paulo.

“Sim, claro, Luciano vai ter que nos dar uma mão mais à frente, não só de meia-atacante, mas mais à frente pode acontecer nestas rodadas que teremos até terminar o primeiro semestre”, disse Zubeldía.

Agora, resta saber se o camisa 10 vai conseguir brigar por uma vaga com André Silva, artilheiro da equipe em 2025 e Ryan Francisco, artilheiro e melhor jogador da Copinha, conquistada pelo São Paulo.

