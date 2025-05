Flamengo chega a São Luís com festa da torcida durante a madrugada

Flamengo chega a São Luís, no Maranhão, com festa da torcida rubro-negra - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo costuma ter recepções calorosas quando atua pelo Nordeste do Brasil e a madrugada deste dia primeiro de maio não foi diferente. Afinal, o elenco desembarcou em São Luís, no Maranhão, e viu centenas de rubro-negros nas ruas. Eles fizeram muita festa para acompanhar de perto a chegada do grupo de jogadores.

Dessa forma, a delegação rubro-negra deixou o Rio de Janeiro às 21h25 e desembarcou na cidade por volta de 1h, e os torcedores acompanharam de perto tanto no aeroporto quanto na porta do hotel. A equipe carioca mede forças com o Botafogo-PB, às 20h (de Brasília), no Castelão de São Luís, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O ônibus subiu a calçada e se aproximou um pouco mais da entrada e, então, os atletas aparecerem para o público, segundo o portal “ge”. Entre os jogadores, Bruno Henrique, Léo Pereira, Luiz Araújo, Wesley, Ayrton Lucas e Juninho pararam no caminho e atenderam aos pedidos de fotos.

Os comandados do técnico Filipe Luís não poderão contar com cinco jogadores, poupados por causa do intenso calendário. Tratam-se de Rossi, Alex Sandro, De la Cruz, Arrascaeta e Pedro, que não viajaram.

Por fim, a tendência é que o treinador coloque em campo a seguinte escalação: Matheus Cunha, Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Allan, Plata (Matheus Gonçalves); Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique (Juninho).