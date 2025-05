Jemerson pede Grêmio resiliente para sair de fase negativa: ???Precisamos melhorar???

Zagueiro Jemerson frisa necessidade de paciência para elenco do Grêmio se adaptar a chegada da nova comissão técnica - (crédito: Foto: Reprodução / Instagram)

Algumas carências do trabalho de Gustavo Quinteros ainda prejudicam o Grêmio, sobretudo a fragilidade defensiva. Pelo quarto jogo consecutivo, o time Tricolor Gaúcho não sustenta a vantagem no placar. Assim, a equipe sofreu a derrota de virada, por 3 a 2 para o CSA, na quarta-feira (30), em Maceió (AL), pela Copa do Brasil.

O CSA marcou primeiro, mas depois o Grêmio conseguiu ficar à frente no placar. Contudo, na reta final do jogo, sucumbiu ao levar dois gols em seis minutos. Depois da partida, o zagueiro Jemerson disse que o Tricolor Gaúcho demonstrou dedicação, mas que o rendimento não foi suficiente.

“É difícil, são fases, é complicado. A gente tem que ter resiliência para poder passar. Sabemos que a gente lutou até a final, fizemos um gol, e eles acabaram fazendo dois gols, acho que em dois minutos, três minutos. Mas é manter os pés juntos, agora é pensar no próximo jogo. Não tem como mudar o passado, só o presente que a gente tem como mudar”, afirmou.

Grêmio em período de adaptação à modificação de treinador

Jemerson disse ainda que o CSA teve maior competência para assegurar o triunfo. O zagueiro também frisou que o elenco ainda está em fase de adaptação depois da mudança de comissão técnica. Ele apontou a necessidade do elenco se esforçar para compreender a nova metodologia de trabalho para crescer de desempenho.

“É difícil, também tem que dar mérito aos adversários, que também… A falta que ele cobrou lá, impossível de pegar. Então, tem que dar mérito. Precisamos olhar para nós mesmos, sabemos que temos que melhorar algumas coisas. Mas é só com trabalho e com tempo. Sabemos que agora é uma nova comissão técnica, é tentar assimilar o máximo possível para a gente poder voltar a vencer”, finalizou o defensor.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, na Arena. O time está na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com cinco pontos.

