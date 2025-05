Monsalve fica frustrado com derrota do Grêmio: ???Não tivemos capacidade???

O Grêmio sofreu uma derrota de virada por 3 a 2 para o CSA, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira (30). O revés expôs nova performance abaixo das expectativas. Inclusive, a fragilidade defensiva continua sendo um pesadelo. Assim, o cenário indica que o técnico Mano Menezes terá de se empenhar por um maior período para solucionar as carências da equipe.

O time esteve em vantagem no placar na reta final, mas sofreu a virada em seis minutos. O meio-campista Miguel Monsalve foi a principal mudança na equipe titular, já que voltou a ganhar uma chance após três partidas.

O colombiano revelou sua frustração com a falta de competência do Grêmio em sustentar a vantagem. Aliás, é o quarto duelo consecutivo, que isto ocorre. O camisa 11 também fez uma análise sobre sua performance, mesmo que em um contexto incomum, improvisado como atacante pelo lado esquerdo.

“Eu acho que são decisões que o treinador pede no momento para melhorar o time, e a gente tem que fazer. Hoje tínhamos um resultado a favor, mas não tivemos a capacidade de mantê-lo para ganhar. A gente fica um pouco bravo, porque tínhamos uma grande oportunidade”, disse.

Momento de oscilação no Grêmio

Em seguida, o meio-campista se aprofundou a respeito de sua fase irregular na temporada. O camisa 11 não engata uma sequência entre os titulares e não faz gols desde o Campeonato Gaúcho.

Com o desempenho negativo, ele se tornou alvo de críticas, mas ele entende que é cobrado porque sabe que tem condições de apresentar um melhor rendimento.

“Há três jogos eles estavam falando que eu era craque e é normal. Quando a gente tem uma capacidade assim, sempre vão ter críticas e eu sempre estou preparado para isso. Não tenho nenhum problema de receber essas críticas. Eu sei como estou, eu sei minhas condições e não tenho problema com isso”, afirmou.

O Grêmio volta a campo para enfrentar o Santos pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, na Arena. O time precisa iniciar uma reação no torneio, já que se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª posição, com cinco pontos.

