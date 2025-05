Operário x Vasco, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Sem tempo para descanso, a Copa do Brasil está de volta para Operário-PR e Vasco, que abrem o duelo da terceira fase nesta quinta-feira (1º de maio), em feriado que marca, inclusive, o aniversário de 113 anos da equipe paranaense. Assim, os times se enfrentam neste Dia do Trabalhador às 16h (de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

A Voz do Esporte acompanha o cotejo, ao vivo, a partir das 14h30. Christian Rafael terá a missão de transmitir as emoções da peleja com sua inconfundível narração. Diogo Martin, que não dorme no ponto, o acompanha com seus comentários. Por fim, Raphael Almeida contribui com seu inegável talento para a reportagem.

