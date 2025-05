Santos x CRB, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Nesta quinta-feira (1), o Santos encara o CRB, às 18h, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. As duas equipes estreiam na competição e tentam começar o torneio com o pé direito. O Peixe pulou as fases anteriores por ser o atual campeão da Série B, enquanto o Galo herdou a vaga do Fortaleza, por ser o atual vice-campeão da Copa do Nordeste.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanhará o embate a partir de 16h30. E só tem craque na escalação. Espia só. Na narração, Ricardo Froede, o tenor da locução esportiva. Nos comentários, o sagaz Pedro Fut. Nas reportagens, o intrépido Lucca Dutra.

