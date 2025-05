Luva de Pedreiro dá dica nas redes sociais após revés na Justiça contra ex-empresário

Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, se manifestou sobre a decisão da Justiça que o obriga a pagar quase R$ 6 milhões ao ex-empresário Allan Jesus. O influenciador não escondeu sua frustração com a sentença da 2ª Vara Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reiterou sua versão dos fatos. A quantia determinada inclui valores referentes a multa rescisória, danos morais e reembolsos de investimentos feitos durante o período de agenciamento

“Uma dica!!! Não assine nada antes de ler, você pode estar assinando um contrato com uma multa unilateral de R$ 5 Milhões”, desabafou o influenciador no X. Questionado sobre o porquê da assinatura, Iran justificou: “Fiz até o 8° do fundamental. Tu quer mesmo que eu ou meu pai, pior que eu (os únicos na sala no momento da assinatura), entenda alguma coisa de um contrato com monte de cláusula?”.

O criador de conteúdo ainda compartilhou um vídeo sobre o tema em seu Instagram. Num tom mais ameno, mas ainda de frustração, Iran voltou a se lamentar sobre o assunto durante a live mais recente de Jon Vlogs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cortes da roxinha (@clipadasdaroxinha)

Luva de Pedreiro e o revés na Justiça

A sentença judicial reconheceu que, apesar de Luva ter alegado desconhecer o conteúdo contratual firmado com a ASJ Consultoria, empresa de Allan Jesus, ele já contava com uma equipe jurídica no momento da assinatura. Conforme o texto do juiz Mário Cunha Olinto Filho, não houve qualquer irregularidade ou vício de consentimento que justificasse a anulação do contrato. Vale frisar que ainda há recurso para decisão.

O valor de R$ 3.250.000,00 corresponde à multa contratual, acrescida de juros, além de indenizações por danos morais e reembolso de investimentos realizados. A defesa de Allan Jesus ainda requisita mais de R$ 120 mil, alegando prejuízos à imagem do empresário em razão da exposição pública do caso.

Essa é a primeira vitória de Allan Jesus no processo movido contra o ex-cliente, após uma longa disputa judicial marcada por acusações públicas e desentendimentos. Em 2022, Luva de Pedreiro anunciou a ruptura com o empresário e, desde então, iniciou uma nova trajetória profissional com outros agentes.