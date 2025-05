Torcedores do Vasco no Germano Krüger opinam sobre Diniz ao J10

Torcida do Vasco se reúne nos arredores do Germano Krüger, em Ponta Grossa - (crédito: Foto: Gabriel Sawaf / J10)

Com direito a churrasco no feriado do dia do trabalhador nesta quinta-feira (1º), a torcida do Vasco já se encontra presente nos arredores do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR), para assistirem ao duelo contra o Operário, pela terceira fase da Copa do Brasil. Também presente no local, o Jogada10 aproveitou para questionar aos vascaínos – incluindo um “estreante” em arquibancada – sobre o futuro técnico do Cruz-Maltino.

Silvano, de Itajaí-SC, demonstrou otimismo para o jogo de logo mais, às 16h (de Brasília), aproveitando, inclusive, para dar um “recado” ao ex-treinador Fábio Carille. Ele viajou a Ponta Grossa em caravana junto a outros torcedores de Santa Catarina.

“Nossa esperança é sempre de que o Vasco vença. Então hoje acho que vai ser 3 a 1. Está bom para nós, ótimo e se classificar para a outra fase. Bola para frente. Carille já deu, muito retranqueiro. Agora estamos na expectativa de um novo técnico para o Vasco. Vamos ver, mas vai dar Vascão”, disse.

Diniz é uma boa escolha para o Vasco?

Segundo Silvano, o preferido da diretoria do Vasco – Fernando Diniz – não é uma boa escolha. Para ele, o presidente Pedrinho deve fazer uma boa “pesquisa” antes de definir o novo técnico.

“Está difícil, tá? Mercado está muito difícil para treinador. Estão especulando o (Fernando) Diniz. Para mim, não é bom técnico para o Vasco. Mas a torcida é a que menos fala. Temos de esperar pela diretoria para saber se o Pedrinho vai fazer uma boa pesquisa para ver quem é o melhor para o Vasco. Porque é o que a gente quer, né? Um bom treinador”, encerrou.

Já Luiz Felipe, do Rio de Janeiro, viajou a Ponta Grossa junto a Caravela Vascaína. Diferente de Silvano, o torcedor se coloca em dúvida quanto ao trabalho de Fernando Diniz por conta do tempo de trabalho. Afinal, o estilo de jogo do ex-treinador da Seleção Brasileira leva tempo para se estabelecer.

“Acredito que vá dar certo. Felipe não é um técnico brilhante, mas conhece o Vasco e sabe o que tem na mão. Acredito que a gente ganha de 2 a 0 fácil. O Diniz eu acho bom nome, porém o trabalho dele precisa de um pouco de tempo. Entrosamento para a galera se conhecer. E não é o que o Vasco tem hoje. A gente não tem tempo para trabalhar. Então, fico meio na dúvida. Mas acredito que o Diniz é um bom nome, dentro do que a gente tem no mercado”, avaliou o torcedor.

Torcedor “estreia” na arquibancada

Paulo Henrique, de Umuarama-PR, revelou à reportagem que está em seu primeiro jogo do Vasco. O torcedor, é claro, demonstrou bastante confiança por um bom resultado.

“Rapaz do céu. Coração está a mil. Inexplicável. Primeira vez que eu vim para torcer pelo Vascão e estou confiante para uma vitória de 2 a 1. Aqui é Vasco! Primeira vez, sonho realizado”, celebrou.

O xará do lateral-direito titular do Vasco também deu seu pitaco acerca da especulação envolvendo Fernando Diniz. Ele relembrou da passagem do técnico pelo Cruz-Maltino em 2021 para dar seu parecer.

“Diretoria vai ter que estudar bem. Vi um nome meio suspeito e não aprovo, não. Hoje, o Felipe vai dar conta do recado. Diniz, não. Na minha opinião de vascaíno, o Diniz já o que tinha de fazer ele já fez, não foi bem. Então, para mim, não dá, não”, encerrou.

Operário e Vasco se enfrentam às 16h (de Brasília) desta quinta pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

