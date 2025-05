Recorrência de falhas coloca temporada do Grêmio em risco

A fragilidade defensiva novamente custou caro ao Grêmio. A derrota de 3 a 2 para o CSA, pela Copa do Brasil foi a sétima na temporada. A recorrência de falhas na defesa passa a ser uma preocupação e pode comprometer a temporada.

A vulnerabilidade no setor defensivo é evidente. O time sofreu gols em 70% dos seus compromissos no ano. Ou seja, das 24 partidas até o momento, teve a defesa vazada em 17. Até o momento são 30 gols, a terceira defesa mais frágil entre os integrantes do Brasileirão. Assim, os gaúchos são superiores apenas a Corinthians e Mirassol.

Aliás, apenas esse trio ultrapassa a marca de 30 gols sofridos na temporada. Ao analisar a campanha somente na Série A do Brasileiro, a situação se agrava. Afinal, o Grêmio tem a segunda pior defesa, com 11 gols contra, melhor apenas do que o Juventude.

Apreensão por melhores resultados

A ineficiência ofensiva também preocupa. Afinal, o Grêmio tem o segundo pior ataque, com cinco gols, ao lado do Fortaleza e atrás somente do Sport, lanterna do torneio. Com isso, o time se encontra na zona de rebaixamento, na 18ª colocação.

Apesar de o Brasileiro ainda estar no início, há uma apreensão. Até porque se estende a outras campanhas do Tricolor Gaúcho na Copa do Brasil e Sul-Americana. Em seus últimos quatro jogos, o time esteve em vantagem sobre os adversários em algum momento, mas permitiu a virada ou o empate.

Nesta sequência, empatou com Internacional e Vitória no Campeonato Brasileiro e mais um com o Godoy Cruz pela Sul-Americana, além da derrota para o CSA pela Copa do Brasil.

O resultado no torneio continental representou uma oportunidade desperdiçar em assumir a liderança do Grupo D. Além de dar mais um passo para encaminhar a vaga antecipada para as oitavas de final. Já o revés para o CSA na Copa do Brasil exigirá um esforço a mais para vencer a partida de volta, na Arena. Com isso, pode ser que haja a necessidade de usar suas principais peças para evitar uma eliminação precoce.

