Vem ai? SBT pode lançar programa para dar dicas de apostas esportivas

Dessa forma, a parceria seria com a OpenBet, fornecedor de tecnologia, conteúdo e serviços de apostas esportivas que pertence ao Endeavor Group Holdings, da Inglaterra. Ademais, vale ressaltar que a TQJ tem a Sisan Participações, empresa que pertence à holding da família Abravanel entre os seus sócios.

Apesar da assessoria da emissora não ter dado informações sobre o assunto, nos bastidores já existem conversas para a gravação de pilotos acontecer nas próximas semanas, de acordo com a Folha de São Paulo.

Ainda segundo o periódico, a nova atração deve ser nos mesmos moldes de outros produtos institucionais, como o sorteio da Tele Sena e, além disso, o nome deve ter identificação com os telespectadores do SBT e deve estar disponível no mercado em julho.

OpenBet

A escolha do SBT para a Open Bet como parceira aconteceu após o grupo estudar sua presença em mercados complexos e altamente regulados. Assim, as tecnologias que previnem lavagem de dinheiro e geolocalização foram decisivas na escolha do parceiro.

SBT não é a primeira A SBT vai ser a terceira emissora no Brasil a fechar um acordo para o lançamento de uma bet nos últimos meses. Em agosto do ano passado, o Grupo Globo fez parceria com a MGM para trazer ao país a BetMGM. Por outro lado, a Band tem a Bandbet.

