No aniversário de 113 anos, torcida do Operário confia em vitória sobre o Vasco

O dia 1º de maio marca o dia do Trabalhador no Brasil e também o aniversário de 113 anos do Operário-PR, que enfrenta o Vasco no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Atuando em casa, os torcedores do Fantasma estão confiantes em sair com a vitória e levar a decisão para o Rio de Janeiro. O Jogada10, com o jornalista Gabriel Sawaf, acompanha de perto o clima nos arredores do estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, no Paraná.

Mesmo em má fase na Série B, afinal venceu somente uma partida e ocupa a 15ª colocação, a torcida do Operário demonstra confiança para encarar um Vasco sem técnico, já que Carille foi demitido no último domingo após a derrota para o Cruzeiro. Felipe Loureiro assume interinamente.

“Não é fácil jogar aqui, seja quem for, e o Vasco é um time respeitado. Mas acho que dá para a gente ganhar de 1 a 0. Nossa torcida é forte. Um a zero já tá ótimo, é segurar o resultado depois”, afirmou um torcedor, acreditando que o Fantasma pode decidir a vaga em São Januário.

1 a 0 é o placar que o torcida do Operário mais acredita

Aliás, o placar de 1 a 0 para o Operário foi o mais citado pelos torcedores. Vale lembrar que, na Copa do Brasil, o gol fora de casa não é mais critério de desempate. Desse modo, o torcedor adelano também comentou a expectativa para o duelo.

“Confio no Fantasma. Acho que vai derrotar o Gigante da Colina. Temos que torcer por isso, né? Meu palpite é 1 a 0. O importante é se restabelecer na Série B, aproveitar o jogo e dar o melhor”, disse.

Outro torcedor do Fantasma mostrou ainda mais otimismo

“O que esperar de presente hoje aqui no Germano Krüger? A expectativa é grande, a torcida está comparecendo. A gente espera um bom jogo e um resultado positivo. Conhecemos o Vasco, sabemos que é um time que dá trabalho fora de casa, mas estou confiante. Meu palpite é 2 a 0 Operário.”, concluiu.

