Elano volta ao Guarani após 26 anos para ser coordenador técnico

O Guarani acertou o retorno de Elano Blumer para ser o novo coordenador técnico. O ex-meia da Seleção Brasileira estava sem clube desde que saiu da Ferroviária, em 2023. Dessa maneira, aceitou a proposta do Bugre para ser o elo entre jogadores, comissão técnica e diretoria.

Elano chega ao Brinco de Ouro da Princesa para o lugar de Danilo Silva, demitido na última quarta-feira. Assim, volta ao Guarani após 26 anos. O ex-jogador foi formado na base do clube e jogou apenas uma vez como profissional, no Campeonato Paulista de 1999.

Em seguida, Elano atuou pela Inter de Limeira até chegar ao Santos, onde ganhou projeção e diversos títulos, como Paulistão, Brasileiro e Libertadores. O ex-meia jogou ainda por Grêmio, Flamengo, Manchester City e Seleção Brasileira. O grande ápice pela Amarelinha foi na Copa do Mundo de 2010.

Elano pendurou as chuteiras em 2016 e trabalhou como treinador em alguns clubes, como Santos, Inter de Limeira, Figueirense, Náutico e, por fim, Ferroviária. No Bugre, terá a companhia de Marcelo Fernandes, que chegou para ser o novo técnico no lugar do demitido Maurício Souza.

Além de Elano, Guarani reformula departamento de futebol

Além do ex-jogador, a diretoria do Guarani negocia com o preparador de goleiros Arzul, outro que teve passagem pelo Santos.

Até agora, a direção bugrina acertou com o técnico Marcelo Fernandes, o auxiliar Marcelo Copertino e o preparador físico Marquinhos. O executivo Farnei Coelho, ex-Ypiranga, chegou para o lugar de Rodrigo Pastana.

A mudança drástica no departamento de futebol é uma forma de mexer com a estrutura do clube, após péssimo início na Série C, com três derrotas em três jogos. Agora, a equipe enfrenta o Botafogo-PB, no Brinco de Ouro, às 19h (de Brasília) de domingo, pela quarta rodada da competição.

